Перелік претендентів опублікований на сайті нагороди.

Церемонія вручення відбудеться в неділю, 20 вересня, її покажуть на телеканалі ABC. Провідним буде комік Джиммі Кіммел.

Який формат проведення церемонії, в зв’язку з пандемією, поки невідомо.

Лідером за кількістю номінацій є серіал телеканалу НВО “Хранителі” – 26 категорій. Далі з 20 номінаціями слід шоу Amazon Prime “Дивовижна місіс Мейзел”. У серіалів “Озарк” від Netflix і “Спадкоємці” від HBO по 18 номінацій.

Кращий драматичний серіал

“Мандалорець”

“Розповідь служниці”

“Краще телефонуйте Солу”

“Вбиваючи Єву”

“Дуже дивні справи”

“Корона”

“Озарк”

“Спадкоємці”

Кращий комедійний серіал

“Шіттс Крик”

“Стримай свій ентузіазм”

“Біла ворона”

“Метод Комінскі”

“Чим ми зайняті в тіні”

“Дивовижна місіс Мейзел”

“Мертвий для мене”

“В кращому світі”

Кращий міні-серіал

“Хранителі”

“Місіс Америка”

“Неймовірне”

“І всюди тліють пожежі”

“Неортодоксальна”

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі

Біллі Портер (“Поза”)

Стів Карелл (“Ранкове шоу”)

Брайан Кокс (“Спадкоємці”)

Стерлінг К. Браун (“Це ми”)

Джеремі Стронг ( “Спадкоємці”)

Джейсон Бейтман (“Озарк”)

Краща жіноча роль в драматичному серіалі

Сандра О (“Вбиваючи Єву”)

Джоді Комер (“Вбиваючи Єву”)

Олівія Колман (“Корона”)

Лора Лінні (“Озарк”)

Дженніфер Еністон (“Ранкове шоу”)

Зенден (“Ейфорія”)

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон (“Чорна комедія”)

Рамі Юсеф (“Рамі”)

Тед Денсон (“У кращому світі”)

Дон Чідл (“Чорний понеділок”)

Майкл Дуглас (“Метод Комінскі”)

Юджин Леві (“Шіттс Крик”)

Краща жіноча роль у комедійному серіалі

Кетрін О’Хара (“Шіттс Крик”)

Лінда Карделліні (“Мертвий для мене”)

Крістіна Епплгейт (“Мертвий для мене”)

Трейсі Елліс Росс (“Чорна комедія”)

Ісса Рей (“Біла ворона”)

Рейчел Броснахен (“Дивовижна Місія Мейзел”)

Краща чоловіча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі

Пол Мескала (“Нормальні люди”)

Х’ю Джекман (“Бездоганний”)

Джермемі Поп (“Голлівуд”)

Джеремі Айронс (“Хранителі”)

Марк Руффало (“Я знаю, що це правда”)

Краща жіноча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі

Керрі Вашингтон (“І всюди тліють пожежі”)

Кейт Бланшетт (“Місіс Америка”)

Реджина Кінг (“Хранителі”)

Шира Хаас (“Неортодоксальна”)

Октавія Спенсер (“Мадам Сі Джей Уокер”)