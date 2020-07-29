Перелік претендентів опублікований на сайті нагороди.
Церемонія вручення відбудеться в неділю, 20 вересня, її покажуть на телеканалі ABC. Провідним буде комік Джиммі Кіммел.
Який формат проведення церемонії, в зв’язку з пандемією, поки невідомо.
Лідером за кількістю номінацій є серіал телеканалу НВО “Хранителі” – 26 категорій. Далі з 20 номінаціями слід шоу Amazon Prime “Дивовижна місіс Мейзел”. У серіалів “Озарк” від Netflix і “Спадкоємці” від HBO по 18 номінацій.
Кращий драматичний серіал
- “Мандалорець”
- “Розповідь служниці”
- “Краще телефонуйте Солу”
- “Вбиваючи Єву”
- “Дуже дивні справи”
- “Корона”
- “Озарк”
- “Спадкоємці”
Кращий комедійний серіал
- “Шіттс Крик”
- “Стримай свій ентузіазм”
- “Біла ворона”
- “Метод Комінскі”
- “Чим ми зайняті в тіні”
- “Дивовижна місіс Мейзел”
- “Мертвий для мене”
- “В кращому світі”
Кращий міні-серіал
- “Хранителі”
- “Місіс Америка”
- “Неймовірне”
- “І всюди тліють пожежі”
- “Неортодоксальна”
Краща чоловіча роль у драматичному серіалі
- Біллі Портер (“Поза”)
- Стів Карелл (“Ранкове шоу”)
- Брайан Кокс (“Спадкоємці”)
- Стерлінг К. Браун (“Це ми”)
- Джеремі Стронг ( “Спадкоємці”)
- Джейсон Бейтман (“Озарк”)
Краща жіноча роль в драматичному серіалі
- Сандра О (“Вбиваючи Єву”)
- Джоді Комер (“Вбиваючи Єву”)
- Олівія Колман (“Корона”)
- Лора Лінні (“Озарк”)
- Дженніфер Еністон (“Ранкове шоу”)
- Зенден (“Ейфорія”)
Краща чоловіча роль в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон (“Чорна комедія”)
- Рамі Юсеф (“Рамі”)
- Тед Денсон (“У кращому світі”)
- Дон Чідл (“Чорний понеділок”)
- Майкл Дуглас (“Метод Комінскі”)
- Юджин Леві (“Шіттс Крик”)
Краща жіноча роль у комедійному серіалі
- Кетрін О’Хара (“Шіттс Крик”)
- Лінда Карделліні (“Мертвий для мене”)
- Крістіна Епплгейт (“Мертвий для мене”)
- Трейсі Елліс Росс (“Чорна комедія”)
- Ісса Рей (“Біла ворона”)
- Рейчел Броснахен (“Дивовижна Місія Мейзел”)
Краща чоловіча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі
- Пол Мескала (“Нормальні люди”)
- Х’ю Джекман (“Бездоганний”)
- Джермемі Поп (“Голлівуд”)
- Джеремі Айронс (“Хранителі”)
- Марк Руффало (“Я знаю, що це правда”)
Краща жіноча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі
- Керрі Вашингтон (“І всюди тліють пожежі”)
- Кейт Бланшетт (“Місіс Америка”)
- Реджина Кінг (“Хранителі”)
- Шира Хаас (“Неортодоксальна”)
- Октавія Спенсер (“Мадам Сі Джей Уокер”)
- Раніше повідомлялося, що мінісеріал телеканалу HBO “Чорнобиль” про Чорнобильську катастрофу отримав сім премій Британської академії кіно і телевізійних мистецтв у сфері телебачення (BAFTA).