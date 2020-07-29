Перелік претендентів опублікований на сайті нагороди.

Церемонія вручення відбудеться в неділю, 20 вересня, її покажуть на телеканалі ABC. Провідним буде комік Джиммі Кіммел.

Який формат проведення церемонії, в зв’язку з пандемією, поки невідомо.

Лідером за кількістю номінацій є серіал телеканалу НВО “Хранителі” – 26 категорій. Далі з 20 номінаціями слід шоу Amazon Prime “Дивовижна місіс Мейзел”. У серіалів “Озарк” від Netflix і “Спадкоємці” від HBO по 18 номінацій.

Кращий драматичний серіал

  • “Мандалорець”
  • “Розповідь служниці”
  • “Краще телефонуйте Солу”
  • “Вбиваючи Єву”
  • “Дуже дивні справи”
  • “Корона”
  • “Озарк”
  • “Спадкоємці”

Кращий комедійний серіал

  • “Шіттс Крик”
  • “Стримай свій ентузіазм”
  • “Біла ворона”
  • “Метод Комінскі”
  • “Чим ми зайняті в тіні”
  • “Дивовижна місіс Мейзел”
  • “Мертвий для мене”
  • “В кращому світі”

Кращий міні-серіал

  • “Хранителі”
  • “Місіс Америка”
  • “Неймовірне”
  • “І всюди тліють пожежі”
  • “Неортодоксальна”

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі

  • Біллі Портер (“Поза”)
  • Стів Карелл (“Ранкове шоу”)
  • Брайан Кокс (“Спадкоємці”)
  • Стерлінг К. Браун (“Це ми”)
  • Джеремі Стронг ( “Спадкоємці”)
  • Джейсон Бейтман (“Озарк”)

Краща жіноча роль в драматичному серіалі

  • Сандра О (“Вбиваючи Єву”)
  • Джоді Комер (“Вбиваючи Єву”)
  • Олівія Колман (“Корона”)
  • Лора Лінні (“Озарк”)
  • Дженніфер Еністон (“Ранкове шоу”)
  • Зенден (“Ейфорія”)

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон (“Чорна комедія”)
  • Рамі Юсеф (“Рамі”)
  • Тед Денсон (“У кращому світі”)
  • Дон Чідл (“Чорний понеділок”)
  • Майкл Дуглас (“Метод Комінскі”)
  • Юджин Леві (“Шіттс Крик”)

Краща жіноча роль у комедійному серіалі

  • Кетрін О’Хара (“Шіттс Крик”)
  • Лінда Карделліні (“Мертвий для мене”)
  • Крістіна Епплгейт (“Мертвий для мене”)
  • Трейсі Елліс Росс (“Чорна комедія”)
  • Ісса Рей (“Біла ворона”)
  • Рейчел Броснахен (“Дивовижна Місія Мейзел”)

Краща чоловіча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі

  • Пол Мескала (“Нормальні люди”)
  • Х’ю Джекман (“Бездоганний”)
  • Джермемі Поп (“Голлівуд”)
  • Джеремі Айронс (“Хранителі”)
  • Марк Руффало (“Я знаю, що це правда”)

Краща жіноча роль в міні-серіалі або телевізійному фільмі

  • Керрі Вашингтон (“І всюди тліють пожежі”)
  • Кейт Бланшетт (“Місіс Америка”)
  • Реджина Кінг (“Хранителі”)
  • Шира Хаас (“Неортодоксальна”)
  • Октавія Спенсер (“Мадам Сі Джей Уокер”)

  • Раніше повідомлялося, що мінісеріал телеканалу HBO “Чорнобиль” про Чорнобильську катастрофу отримав сім премій Британської академії кіно і телевізійних мистецтв у сфері телебачення (BAFTA).