Про це повідомляється на сайті премії.

У неділю, 22 листопада, у Microsoft Theater в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії American Music Awards. Це щорічна американська музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телевізійної мережі ABC як альтернатива “Греммі”.

На відміну від “Греммі”, де лауреатів вибирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs вибирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.

AMAs вручають у майже 3 десятках номінацій. До 2019 року рекордсменом за кількістю нагород був Майкл Джексон (24), а торік рекорд поп-короля був побитий Тейлор Свіфт (29).

Цьогоріч лідерами за кількістю нагород стали одразу 4 виконавці — Джастін Бібер, Тейлор Свіфт, The Weeknd та Dan+Shay. Вони усі отримали по три нагороди. Таким чином, Свіфт здобула вже 32 премії і залишається лауреткою-рекордсменкою.

ЛАУРЕАТИ AMERICAN MUSIC AWARDS 2020: ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

Артист року: Тейлор Свіфт

Новий артист року: Doja Cat

Колаборація року: Dan+Shay та Джастін Бібер — 10,000 Hours

Улюблений виконавець спільноти: BTS

Найкраще музичне відео: Тейлор Свіфт — Cardigan”

ПОП/РОК

Найкраща артистка: Тейлор Свіфт

Найкращий артист: Джастін Бібер

Найкращий дует або гурт: BTS

Найкращий альбом: Гаррі Стайлз — Fine Line

Найкраща пісня: Дуа Ліпа — Don’t Start Now

КАНТРІ

Найкращий артист: Кейн Браун

Найкраща артистка: Марен Морріс

Найкращий дует: Dan + Shay

Найкращий альбом: Блейк Шелтон — Fully Loaded: God’s Country

Краща пісня: Dan + Shay та Джастін Бібер — 10,000 Hours

РЕП/ХІП-ХОП

Найкращий артист: Juice WRLD

Найкраща артистка: Нікі Мінаж

Найкращий альбом: Roddy Ricch — Please Excuse Me For Being Antisocial

Найкраща пісня: Cardi B та Megan Thee Stallion — WAP

СОУЛ/R&B

Найкращий артист: The Weeknd

Найкраща артистка: Doja Cat

Найкращий альбом: The Weeknd — After Hours

Найкраща пісня: The Weeknd — Heartless

ІНШЕ

Найкращий артист (альтернативний рок): Twenty One Pilots

Найкращий артист (Adult Contemporary): Jonas Brothers

Найкращий артист (Contemporary Inspirational): Лорен Дейгл

Найкращий артист (електронна танцювальна музика): Lady Gaga