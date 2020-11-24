Про це повідомляється на сайті премії.
У неділю, 22 листопада, у Microsoft Theater в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії American Music Awards. Це щорічна американська музична премія, створена в 1973 році Діком Кларком для телевізійної мережі ABC як альтернатива “Греммі”.
На відміну від “Греммі”, де лауреатів вибирають на підставі голосів членів Національної академії мистецтва і науки звукозапису, AMAs вибирає їх шляхом опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.
AMAs вручають у майже 3 десятках номінацій. До 2019 року рекордсменом за кількістю нагород був Майкл Джексон (24), а торік рекорд поп-короля був побитий Тейлор Свіфт (29).
Цьогоріч лідерами за кількістю нагород стали одразу 4 виконавці — Джастін Бібер, Тейлор Свіфт, The Weeknd та Dan+Shay. Вони усі отримали по три нагороди. Таким чином, Свіфт здобула вже 32 премії і залишається лауреткою-рекордсменкою.
ЛАУРЕАТИ AMERICAN MUSIC AWARDS 2020: ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК
Артист року: Тейлор Свіфт
Новий артист року: Doja Cat
Колаборація року: Dan+Shay та Джастін Бібер — 10,000 Hours
Улюблений виконавець спільноти: BTS
Найкраще музичне відео: Тейлор Свіфт — Cardigan”
ПОП/РОК
Найкраща артистка: Тейлор Свіфт
Найкращий артист: Джастін Бібер
Найкращий дует або гурт: BTS
Найкращий альбом: Гаррі Стайлз — Fine Line
Найкраща пісня: Дуа Ліпа — Don’t Start Now
КАНТРІ
Найкращий артист: Кейн Браун
Найкраща артистка: Марен Морріс
Найкращий дует: Dan + Shay
Найкращий альбом: Блейк Шелтон — Fully Loaded: God’s Country
Краща пісня: Dan + Shay та Джастін Бібер — 10,000 Hours
РЕП/ХІП-ХОП
Найкращий артист: Juice WRLD
Найкраща артистка: Нікі Мінаж
Найкращий альбом: Roddy Ricch — Please Excuse Me For Being Antisocial
Найкраща пісня: Cardi B та Megan Thee Stallion — WAP
СОУЛ/R&B
Найкращий артист: The Weeknd
Найкраща артистка: Doja Cat
Найкращий альбом: The Weeknd — After Hours
Найкраща пісня: The Weeknd — Heartless
ІНШЕ
Найкращий артист (альтернативний рок): Twenty One Pilots
Найкращий артист (Adult Contemporary): Jonas Brothers
Найкращий артист (Contemporary Inspirational): Лорен Дейгл
Найкращий артист (електронна танцювальна музика): Lady Gaga
- Раніше стали відомі переможці музичної премії MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020. Церемонія проходила онлайн.