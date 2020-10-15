Про це пише CNN.
Незважаючи на відсутність публіки в театрі “Долбі” ведуча заходу Келлі Кларксон постаралася зробити шоу динамічним.
Біллі Айліш отримала кілька нагород, в тому числі “Краща артистка”. А найбажаніша нагорода вечора – “Кращий артист” – дісталася Post Malone.
Протягом всього шоу виступали численні артисти, в тому числі Джон Ледженд, Алісія Кіз Бренді, En Vogue, BTS і Люк Комбс.
Список переможців премії Billboard Music Awards 2020:
Кращий артист – Post Malone
Найкраща пісня з чарту Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус
Кращий реп-виконавець – Post Malone
Краща виконавиця – Біллі Айліш
Кращий новий артист – Біллі Айліш
Особливі досягнення в чартах – Гаррі Стайлс
Найуспішніший артист в чарті продажів пісень – Lizzo
Найпопулярніший артист в соціальних мережах – BTS
Кращий R & B-артист – Khalid
Кращий кантрі-артист – Luke Combs
Кращий латиноамериканський артист – Bad Bunny
Кращий альбом в чарті Billboard 200 – Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go.
- Спільний трек WAP реперок Карди Бі (Cardi B) і Меган Ті Сталліон (Megan Thee Stallion) очолив хіт-парад Billboard Hot 100.