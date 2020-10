Про це пише CNN.

Незважаючи на відсутність публіки в театрі “Долбі” ведуча заходу Келлі Кларксон постаралася зробити шоу динамічним.

Біллі Айліш отримала кілька нагород, в тому числі “Краща артистка”. А найбажаніша нагорода вечора – “Кращий артист” – дісталася Post Malone.

Протягом всього шоу виступали численні артисти, в тому числі Джон Ледженд, Алісія Кіз Бренді, En Vogue, BTS і Люк Комбс.

Список переможців премії Billboard Music Awards 2020:

Кращий артист – Post Malone

Найкраща пісня з чарту Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус

Кращий реп-виконавець – Post Malone

Краща виконавиця – Біллі Айліш

Кращий новий артист – Біллі Айліш

Особливі досягнення в чартах – Гаррі Стайлс

Найуспішніший артист в чарті продажів пісень – Lizzo

Найпопулярніший артист в соціальних мережах – BTS

Кращий R & B-артист – Khalid

Кращий кантрі-артист – Luke Combs

Кращий латиноамериканський артист – Bad Bunny

Кращий альбом в чарті Billboard 200 – Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go.