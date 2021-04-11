Covid-19 Україна

оновлено 12.04.2021 о 02:02

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Оголошено переможців премії BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.

Понеділок, 12 квітня 2021, 01:14

Фото: BAFTA/MARC HOBERMAN

Про це повідомляється на сайті премії.

Церемонія була розділена на дві частини: 10 квітня назвали переможців у таких номінаціях, як “Краща робота художника-постановника”, “Кращий звук” і подібні номінації. Головні номінації – “Кращий фільм” і “Кращий британський фільм” – були оголошені 11 квітня.

Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Переможці зверталися до тих, хто знаходився в залі, по відеозв’язку – через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. Організатори конкурсу вшанували пам’ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.

Переможці премії BAFTA

  • Найкращий фільм – “Земля кочівників” (Nomadland)
  • Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, “Земля кочівників” (Nomadland)
  • Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, “Батько” (The Father)
  • Найкращий режисер – Хлоя Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland)
  • Найкращий британський фільм – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)
  • Найкраща музика до фільму – “Душа” (Soul)
  • Найкращий документальний фільм – “Мій учитель – восьминіг” (My Octopus Teacher)
  • Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс “Його дім” (His House)
  • Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah)
  • Найкращий оригінальний сценарій – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)
  • Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, “Мінарі” (Minari)
  • Найкраща операторська робота – “Земля кочівників” (Nomadland)
  • Найкращий не англомовний фільм – “Ще по одній” (Another Round), Данія
  • Найкращий монтаж – “Звук металу” (Sound of Metal)
  • Найкращий анімаційний фільм – “Душа” (Soul)
  • Найкращий адаптований сценарій – “Батько” (The Father)
  • Найкращий акторський склад – “Скали” (Rocks)
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – “Сова і кішка” (The Owl and the Pussy-Cat)
  • Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі “Теперішнє” (The Present)
  • Найкраща робота художника-постановника – “Манк” (Mank)
  • Найкращі костюми – “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom)
  • Найкращі візуальні ефекти – “Тенет” (Tenet)
  • Найкращий звук – “Звуки металу” (Sound of Metal).

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно – через пандемію Covid-19. Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.

На відміну від BAFTA, організатори “Оскара” планують, що номінанти будуть особисто брати участь в церемонії. Тому британські претенденти на нагороди вперше в історії вийдуть на зв’язок з Лос-Анджелесом з одного із залів в Лондоні.

Теги: премія, BAFTA

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