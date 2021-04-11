Оголошено переможців премії BAFTA

Про це повідомляється на сайті премії.
Церемонія була розділена на дві частини: 10 квітня назвали переможців у таких номінаціях, як “Краща робота художника-постановника”, “Кращий звук” і подібні номінації. Головні номінації – “Кращий фільм” і “Кращий британський фільм” – були оголошені 11 квітня.
Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Переможці зверталися до тих, хто знаходився в залі, по відеозв’язку – через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. Організатори конкурсу вшанували пам’ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.
Переможці премії BAFTA
- Найкращий фільм – “Земля кочівників” (Nomadland)
- Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, “Земля кочівників” (Nomadland)
- Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, “Батько” (The Father)
- Найкращий режисер – Хлоя Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland)
- Найкращий британський фільм – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)
- Найкраща музика до фільму – “Душа” (Soul)
- Найкращий документальний фільм – “Мій учитель – восьминіг” (My Octopus Teacher)
- Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс “Його дім” (His House)
- Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah)
- Найкращий оригінальний сценарій – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)
- Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, “Мінарі” (Minari)
- Найкраща операторська робота – “Земля кочівників” (Nomadland)
- Найкращий не англомовний фільм – “Ще по одній” (Another Round), Данія
- Найкращий монтаж – “Звук металу” (Sound of Metal)
- Найкращий анімаційний фільм – “Душа” (Soul)
- Найкращий адаптований сценарій – “Батько” (The Father)
- Найкращий акторський склад – “Скали” (Rocks)
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – “Сова і кішка” (The Owl and the Pussy-Cat)
- Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі “Теперішнє” (The Present)
- Найкраща робота художника-постановника – “Манк” (Mank)
- Найкращі костюми – “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Найкращі візуальні ефекти – “Тенет” (Tenet)
- Найкращий звук – “Звуки металу” (Sound of Metal).
Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно – через пандемію Covid-19. Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.
На відміну від BAFTA, організатори “Оскара” планують, що номінанти будуть особисто брати участь в церемонії. Тому британські претенденти на нагороди вперше в історії вийдуть на зв’язок з Лос-Анджелесом з одного із залів в Лондоні.
- Британська академія кіно і телевізійних мистецтв BAFTA змінила правила проведення конкурсів для шукачів нагород. Всього в регламент був внесено 120 правок.