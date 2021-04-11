Оголошено переможців премії BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.

Про це повідомляється на сайті премії.

Церемонія була розділена на дві частини: 10 квітня назвали переможців у таких номінаціях, як “Краща робота художника-постановника”, “Кращий звук” і подібні номінації. Головні номінації – “Кращий фільм” і “Кращий британський фільм” – були оголошені 11 квітня.

Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Переможці зверталися до тих, хто знаходився в залі, по відеозв’язку – через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. Організатори конкурсу вшанували пам’ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.

Переможці премії BAFTA

Найкращий фільм – “Земля кочівників” (Nomadland)

– “Земля кочівників” (Nomadland) Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, “Земля кочівників” (Nomadland)

– Френсіс Макдорменд, “Земля кочівників” (Nomadland) Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, “Батько” (The Father)

– Ентоні Хопкінс, “Батько” (The Father) Найкращий режисер – Хлоя Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland)

– Хлоя Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland) Найкращий британський фільм – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)

– “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman) Найкраща музика до фільму – “Душа” (Soul)

– “Душа” (Soul) Найкращий документальний фільм – “Мій учитель – восьминіг” (My Octopus Teacher)

– “Мій учитель – восьминіг” (My Octopus Teacher) Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс “Його дім” (His House)

– Ремі Вікс “Його дім” (His House) Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah)

– Деніел Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah) Найкращий оригінальний сценарій – “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman)

– “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman) Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, “Мінарі” (Minari)

– Юн Е Чжон, “Мінарі” (Minari) Найкраща операторська робота – “Земля кочівників” (Nomadland)

– “Земля кочівників” (Nomadland) Найкращий не англомовний фільм – “Ще по одній” (Another Round), Данія

– “Ще по одній” (Another Round), Данія Найкращий монтаж – “Звук металу” (Sound of Metal)

– “Звук металу” (Sound of Metal) Найкращий анімаційний фільм – “Душа” (Soul)

– “Душа” (Soul) Найкращий адаптований сценарій – “Батько” (The Father)

– “Батько” (The Father) Найкращий акторський склад – “Скали” (Rocks)

– “Скали” (Rocks) Найкращий короткометражний анімаційний фільм – “Сова і кішка” (The Owl and the Pussy-Cat)

– “Сова і кішка” (The Owl and the Pussy-Cat) Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі “Теперішнє” (The Present)

– Фара Набулсі “Теперішнє” (The Present) Найкраща робота художника-постановника – “Манк” (Mank)

– “Манк” (Mank) Найкращі костюми – “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom)

– “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom) Найкращі візуальні ефекти – “Тенет” (Tenet)

– “Тенет” (Tenet) Найкращий звук – “Звуки металу” (Sound of Metal).

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно – через пандемію Covid-19. Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.

На відміну від BAFTA, організатори “Оскара” планують, що номінанти будуть особисто брати участь в церемонії. Тому британські претенденти на нагороди вперше в історії вийдуть на зв’язок з Лос-Анджелесом з одного із залів в Лондоні.