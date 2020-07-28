Про це повідомляється на сайті фестивалю.

77-й Венеційський кінофестиваль як завжди відбудеться на острові Лідо з другого по 12 вересня. У цьому році на чолі журі основного конкурсу – актриса Кейт Бланшетт.

Основна конкурсна програма

Між смертю / In Between Dying, реж. Хілал Байдаров

Сестри Макалузо / Le Sorelle Macaluso, реж. Емма Данте

Світ прийдешній / The World To Come, реж. Мона Фастфолд

Новий світовий порядок / Nuevo Orden, реж. Мішель Франко

Коханці / Lovers, реж. Ніколь Гарсіа

Лайла в Хайфі / Laila in Haifa, реж. Амос Гітай

Дорогі товариші! / Dear Comrades, реж. Андрій Кончаловський

Дружина шпигуна / Wife Of A Spy, реж. Кійоші Куросава

Сонячні діти / Sun Children, реж. Маджид Маджіді

Шматочки жінки / Pieces Of A Woman, реж. Корнель Мундруцо

Міс Маркс / Miss Marx, реж. Сузанна Ніккьяреллі

Отче Наш / Padrenostro, реж. Клаудіо Ноче

Ноктюрн / Notturno, реж. Джанфранко Россі

Ніколи більше не піде сніг / Never Gonna Snow Again, реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт

Учень / The Disciple, реж. Чайтанья Тамхане

І завтра весь світ / And Tomorrow The Entire World, реж. Джулія фон Хайнц

Quo Vadis, Aida ?, реж. Ясміла Жбанич

Nomadland, реж. Хлоя Чжао

Програма «Горизонти»

Яблука / Apples, реж. Крістор жодним

Третя Світова війна / La Troisième Guerre, реж. Джованні Алоі

Віха / Milestone, реж. Іван Ер

Безплідна земля / The Wasteland, реж. Ахмад Бахрамі

Людина, який продав свою шкіру / The Man Who Sold His Skin, реж. Каутер Бен Ханья

Хижаки / I Predatori, реж. П’єтро Кастеллітто

Основний напрямок / Mainstream, реж. Джіа Коппола

Genus Pan, реж. Лав Діас

Zanka Contact, реж. Ісмаель Ель Іраки

Війна і мир / Guerra E Pace, реж. Мартіна Паренти, Массімо Д’Анольфі

Ніч королів / La Nuit Des Rois, реж. Філіп Лакота

Піч / The Furnace, реж. Родерік Маккей

Необережний злочин / Careless Crime, реж. Шахрам Мокрі

Газа, любов моя / Gaza Mon Amour, реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер

Трагічний ліс / Selva Tragica, реж. Юлен Олайсола

Ніде особливо / Nowhere Special, реж. Уберто Пазоліні

Слухай / Listen, реж. Ана Роша

Краще ще попереду / The Best Is Yet To Come, реж. Ванг Цзин

Жовтий кіт / Yellow Cat, реж. Адільхан Ержанов

Позаконкурсна програма – спеціальні покази

30 монет, Епізод 1/30 Monedas, Episode 1, реж. Алекс де ла Іглесіа

Принцеса Європа / Princesse Europe, реж. Каміль Лотту

Omelia Contadina, реж. Аліса Рорвахер-мл.

Також вже відомо, що відкриє фестиваль нова картина Лацці (Lacci) італійського режисера Даніеле Лукетті.