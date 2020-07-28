Про це повідомляється на сайті фестивалю.
77-й Венеційський кінофестиваль як завжди відбудеться на острові Лідо з другого по 12 вересня. У цьому році на чолі журі основного конкурсу – актриса Кейт Бланшетт.
Основна конкурсна програма
Між смертю / In Between Dying, реж. Хілал Байдаров
Сестри Макалузо / Le Sorelle Macaluso, реж. Емма Данте
Світ прийдешній / The World To Come, реж. Мона Фастфолд
Новий світовий порядок / Nuevo Orden, реж. Мішель Франко
Коханці / Lovers, реж. Ніколь Гарсіа
Лайла в Хайфі / Laila in Haifa, реж. Амос Гітай
Дорогі товариші! / Dear Comrades, реж. Андрій Кончаловський
Дружина шпигуна / Wife Of A Spy, реж. Кійоші Куросава
Сонячні діти / Sun Children, реж. Маджид Маджіді
Шматочки жінки / Pieces Of A Woman, реж. Корнель Мундруцо
Міс Маркс / Miss Marx, реж. Сузанна Ніккьяреллі
Отче Наш / Padrenostro, реж. Клаудіо Ноче
Ноктюрн / Notturno, реж. Джанфранко Россі
Ніколи більше не піде сніг / Never Gonna Snow Again, реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт
Учень / The Disciple, реж. Чайтанья Тамхане
І завтра весь світ / And Tomorrow The Entire World, реж. Джулія фон Хайнц
Quo Vadis, Aida ?, реж. Ясміла Жбанич
Nomadland, реж. Хлоя Чжао
Програма «Горизонти»
Яблука / Apples, реж. Крістор жодним
Третя Світова війна / La Troisième Guerre, реж. Джованні Алоі
Віха / Milestone, реж. Іван Ер
Безплідна земля / The Wasteland, реж. Ахмад Бахрамі
Людина, який продав свою шкіру / The Man Who Sold His Skin, реж. Каутер Бен Ханья
Хижаки / I Predatori, реж. П’єтро Кастеллітто
Основний напрямок / Mainstream, реж. Джіа Коппола
Genus Pan, реж. Лав Діас
Zanka Contact, реж. Ісмаель Ель Іраки
Війна і мир / Guerra E Pace, реж. Мартіна Паренти, Массімо Д’Анольфі
Ніч королів / La Nuit Des Rois, реж. Філіп Лакота
Піч / The Furnace, реж. Родерік Маккей
Необережний злочин / Careless Crime, реж. Шахрам Мокрі
Газа, любов моя / Gaza Mon Amour, реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер
Трагічний ліс / Selva Tragica, реж. Юлен Олайсола
Ніде особливо / Nowhere Special, реж. Уберто Пазоліні
Слухай / Listen, реж. Ана Роша
Краще ще попереду / The Best Is Yet To Come, реж. Ванг Цзин
Жовтий кіт / Yellow Cat, реж. Адільхан Ержанов
Позаконкурсна програма – спеціальні покази
30 монет, Епізод 1/30 Monedas, Episode 1, реж. Алекс де ла Іглесіа
Принцеса Європа / Princesse Europe, реж. Каміль Лотту
Omelia Contadina, реж. Аліса Рорвахер-мл.
Також вже відомо, що відкриє фестиваль нова картина Лацці (Lacci) італійського режисера Даніеле Лукетті.
- Раніше повідомлялося, що 77-й щорічний Венеційський кінофестиваль відбудеться в вересні, незважаючи на епідемію COVID-19.
- Український фільм “Погані дороги” сценаристки і драматурга Наталії Ворожбит відібрали до конкурсної програми Тиждень критики Венеційського міжнародного кінофестивалю.