Меггі Джилленхол, Мелані Лоран і Тахар Рахім та інші разом із президентом Спайком Лі входять до складу журі, яке судитиме фільми 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Так, до складу журі конкурсу увійшли: актори Меггі Джилленхол, Мелані Лоран, Сон Кан Хо і Тахар Рахім, режисери Маті Діоп, Джессіка Хауснер і Клебер Мендонса Філхо, а також співачка і авторка пісень Мілен Фармер та президент журі Канн Спайк Лі.

Журі оцінюватиме 24 фільми, а переможця оголосять 17 липня.

Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії Канн, до нього входять представники семи країн, від Бразилії до Південної Кореї.

Діоп, Хауснер і Філхо: режисерський дебют Діопа Atlantique отримав друге місце в Гран-прі журі 2019 року, нео-західний фільм Філхо Bacurau отримав нагороду журі, а Емілі Бічем, зірка науково-фантастичної драми Хауснера “Малюк Джо” отримала пальмову гілку за кращу жіночу роль.

Сон Кан Хо – південнокорейський актор, зірка фільму “Паразити”.

Французькі актори Лоран і Рахім – завсідники Канн. Мелані Лоран – актриса з фільму “Дні слави” (2006) і “Безславні виродки” (2009), Тахар Рахім – актор фільму “Пророк” (2009) і фільму “Минуле” (2013).

Уродженка Квебека Фармер іноді грає і озвучує у французьких фільмах, але вона найбільш відома як дуже успішна співачка: на сьогоднішній день у Франції продано 21 сингл, які посіли перше місце у французьких чартах, і продано більше 30 мільйонів платівок.

Спай Лі – американський режисер був обраний головою журі Канн 2020 року до того, як торішній фестиваль скасували через пандемію коронавірусу.

Фестиваль буде проходити з 6 по 17 липня.