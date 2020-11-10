Популярна американська співачка Майлі Сайрус знову наважилася на епатажний вчинок. Цього разу вона влаштувала фотосесію у труні.

Фото з’явилося в Instagram фотографа Віджата Мохіндра.

Так, 27-річна співачка позувала абсолютно голою у труні. Пікантні місця Сайрус прикрила руками та букетом квітів.

Фотограф повідомив, що знімок зроблений спеціально для фотокниги під назвою High Gloss. Цікаво, що доходи від продажів цієї фотокниги перерахують у фонд “Щасливий хіпі”, який допомагає безпритульним представникам ЛГБТК.



Раніше відома голлівудська співачка Майлі Сайрус вперше зізналася, що її переслідував НЛО. Знаменитість начебто на власні очі бачила інопланетян, хоча раніше не вірила у їх існування.