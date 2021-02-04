Оголошено номінантів на «Золотий глобус-2021»: у списку режисерів відразу три жінки

Про це повідомляють на сайті премії.
Цікаво, що вперше в історії кінопремії за звання найкращого режисера повнометражного фільму боротимуться три жінки. Загалом за 77 років історії премії на цю номінацію було висунуту лише 5 жінок.
За званням найкращого режисера боротимуться:
- Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”);
- Реджина Кінґ ( “Одна ніч в Маямі”);
- Хлоя Чжао ( “Земля кочівників”);
- Девід Фінчер (“Манк”);
- Аарон Соркін (“Суд над чиказькою сімкою”).
На звання найкращого драматичного фільму номіновані:
- “Батько” (режисер Флоріан Целлер);
- “Манк” (режисер Девід Фінчер);
- “Земля кочівників” (режисер Хлої Чжао);
- “Перспективна дівчина” (режисер Еміральд Феннел);
- “Суд над чиказької сімкою” Аарон Соркін.
У номінації “Найкраща комедія або мюзикл” змагаються:
- “Борат 2” (режисер Джейсон Волінер);
- “Гамільтон” (режисер Томас Кейл);
- “Зависнути у Палм-Спрінгз” (режисер Макс Барбаков);
- “Випускний” (режисер Раян Мерфі);
- “М’юзік” (режисер – співачка Sia).
Номінанти у категорії “Найкращий драматичний актор”:
- Різ Ахмед (“Звук металу”);
- Чедвік Боузман (“Ма Рейні: Мати блюзу”);
- Ентоні Гопкінс (“Батько”);
- Гері Олдмен (“Манк”);
- Тахар Рахім (“Мавританець”).
Номінанти у категорії “Найкраща драматична акторка”:
- Кері Малліган (“Перспективна дівчина”);
- Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”);
- Ванесса Кірбі (“Фрагменти жінки”);
- Віола Девіс (“Ма Рейні: Мати блюзу”);
- Андра Дей (“Сполучені Штати проти Біллі Голідей”).
Найкращим актором мюзиклу або комедії можуть стати:
- Саша Барон Коен (“Борат 2”);
- Лін-Мануель Міранда (“Гамільтон”);
- Дев Пател (“Історія Девіда Копперфілда”);
- Джеймс Корден (“Випускний”);
- Енді Семберг (“Зависнути у Палм-Спрінгс”).
Серед жінок у цій номінації змагаються:
- Марія Бакалова (“Борат 2”);
- Кейт Гадсон (“М’юзік”);
- Мішель Пфайффер (“Піти не попрощавшись”);
- Розамунд Пайк (“Аферистка”);
- Аня Тейлор-Джой (“Емма”).
Пандемія коронавірусу змінила формат проведення кінопремії. За даними агентства Reuters, церемонія нагородження цьогоріч відбуватиметься одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Традиційну церемонію в готелі “Беверлі-Гілтон” скасували. Віртуальну церемонію вестиме акторка Тіна Фей з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її колега Емі Полер — з “Беверлі-Гілтон”.
- Американська актриса Джейн Фонда буде удостоєна нагороди Сесиля Б. де Мілля “за видатний внесок” в кінематограф на церемонії вручення премії “Золотий глобус” в лютому.