Оголошено номінантів на «Золотий глобус-2021»: у списку режисерів відразу три жінки

Про це повідомляють на сайті премії.

Цікаво, що вперше в історії кінопремії за звання найкращого режисера повнометражного фільму боротимуться три жінки. Загалом за 77 років історії премії на цю номінацію було висунуту лише 5 жінок.

За званням найкращого режисера боротимуться:

Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”);

Реджина Кінґ ( “Одна ніч в Маямі”);

Хлоя Чжао ( “Земля кочівників”);

Девід Фінчер (“Манк”);

Аарон Соркін (“Суд над чиказькою сімкою”).

На звання найкращого драматичного фільму номіновані:

“Батько” (режисер Флоріан Целлер);

“Манк” (режисер Девід Фінчер);

“Земля кочівників” (режисер Хлої Чжао);

“Перспективна дівчина” (режисер Еміральд Феннел);

“Суд над чиказької сімкою” Аарон Соркін.

У номінації “Найкраща комедія або мюзикл” змагаються:

“Борат 2” (режисер Джейсон Волінер);

“Гамільтон” (режисер Томас Кейл);

“Зависнути у Палм-Спрінгз” (режисер Макс Барбаков);

“Випускний” (режисер Раян Мерфі);

“М’юзік” (режисер – співачка Sia).

Номінанти у категорії “Найкращий драматичний актор”:

Різ Ахмед (“Звук металу”);

Чедвік Боузман (“Ма Рейні: Мати блюзу”);

Ентоні Гопкінс (“Батько”);

Гері Олдмен (“Манк”);

Тахар Рахім (“Мавританець”).

Номінанти у категорії “Найкраща драматична акторка”:

Кері Малліган (“Перспективна дівчина”);

Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”);

Ванесса Кірбі (“Фрагменти жінки”);

Віола Девіс (“Ма Рейні: Мати блюзу”);

Андра Дей (“Сполучені Штати проти Біллі Голідей”).

Найкращим актором мюзиклу або комедії можуть стати:

Саша Барон Коен (“Борат 2”);

Лін-Мануель Міранда (“Гамільтон”);

Дев Пател (“Історія Девіда Копперфілда”);

Джеймс Корден (“Випускний”);

Енді Семберг (“Зависнути у Палм-Спрінгс”).

Серед жінок у цій номінації змагаються:

Марія Бакалова (“Борат 2”);

Кейт Гадсон (“М’юзік”);

Мішель Пфайффер (“Піти не попрощавшись”);

Розамунд Пайк (“Аферистка”);

Аня Тейлор-Джой (“Емма”).

Пандемія коронавірусу змінила формат проведення кінопремії. За даними агентства Reuters, церемонія нагородження цьогоріч відбуватиметься одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Традиційну церемонію в готелі “Беверлі-Гілтон” скасували. Віртуальну церемонію вестиме акторка Тіна Фей з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її колега Емі Полер — з “Беверлі-Гілтон”.