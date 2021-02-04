Covid-19 Україна

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Оголошено номінантів на «Золотий глобус-2021»: у списку режисерів відразу три жінки

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила шорт-лист претендентів на кінопремію “Золотий глобус-2021”. Переможців премії назвуть 28 лютого.

Четвер, 4 лютого 2021, 17:41

Про це повідомляють на сайті премії.

Цікаво, що вперше в історії кінопремії за звання найкращого режисера повнометражного фільму боротимуться три жінки. Загалом за 77 років історії премії на цю номінацію було висунуту лише 5 жінок.

За званням найкращого режисера боротимуться:

  • Емеральд Феннелл (“Перспективна дівчина”);
  • Реджина Кінґ ( “Одна ніч в Маямі”);
  • Хлоя Чжао ( “Земля кочівників”);
  • Девід Фінчер (“Манк”);
  • Аарон Соркін (“Суд над чиказькою сімкою”).

На звання найкращого драматичного фільму номіновані:

  • “Батько” (режисер Флоріан Целлер);
  • “Манк” (режисер Девід Фінчер);
  • “Земля кочівників” (режисер Хлої Чжао);
  • “Перспективна дівчина” (режисер Еміральд Феннел);
  • “Суд над чиказької сімкою” Аарон Соркін. 

У номінації “Найкраща комедія або мюзикл” змагаються:

  • “Борат 2” (режисер Джейсон Волінер);
  • “Гамільтон” (режисер Томас Кейл);
  • “Зависнути у Палм-Спрінгз” (режисер Макс Барбаков);
  • “Випускний” (режисер Раян Мерфі);
  • “М’юзік” (режисер – співачка Sia).

Номінанти у категорії “Найкращий драматичний актор”:

  • Різ Ахмед (“Звук металу”);
  • Чедвік Боузман (“Ма Рейні: Мати блюзу”);
  • Ентоні Гопкінс (“Батько”);
  • Гері Олдмен (“Манк”);
  • Тахар Рахім (“Мавританець”). 

Номінанти у категорії “Найкраща драматична акторка”:

  • Кері Малліган (“Перспективна дівчина”);
  • Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”);
  • Ванесса Кірбі (“Фрагменти жінки”);
  • Віола Девіс (“Ма Рейні: Мати блюзу”);
  • Андра Дей (“Сполучені Штати проти Біллі Голідей”).

Найкращим актором мюзиклу або комедії можуть стати:

  • Саша Барон Коен (“Борат 2”);
  • Лін-Мануель Міранда (“Гамільтон”);
  • Дев Пател (“Історія Девіда Копперфілда”);
  • Джеймс Корден (“Випускний”);
  • Енді Семберг (“Зависнути у Палм-Спрінгс”).

Серед жінок у цій номінації змагаються:

  • Марія Бакалова (“Борат 2”);
  • Кейт Гадсон (“М’юзік”);
  • Мішель Пфайффер (“Піти не попрощавшись”);
  • Розамунд Пайк (“Аферистка”);
  • Аня Тейлор-Джой (“Емма”).

Пандемія коронавірусу змінила формат проведення кінопремії. За даними агентства Reuters, церемонія нагородження цьогоріч відбуватиметься одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Традиційну церемонію в готелі “Беверлі-Гілтон” скасували. Віртуальну церемонію вестиме акторка Тіна Фей з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її колега Емі Полер — з “Беверлі-Гілтон”.

  • Американська актриса Джейн Фонда буде удостоєна нагороди Сесиля Б. де Мілля “за видатний внесок” в кінематограф на церемонії вручення премії “Золотий глобус” в лютому.
Теги: Золотий глобус, кінопремія, номинанты

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