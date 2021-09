Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, для виходу Окасіо-Кортес обрала білу сукню з відкритими плечима від бруклінського дизайнерського бренду Brother Vellies.

Ззаду на сукні жирними буквами було написано: “Оподаткування багатих”.

Свій образ вона доповнила золотими сережками і однією рожевою квіткою, прикріпленою до її волосся.

Виступаючи перед репортерами на заході, вона пояснила, чому прийшла на Met Gala, захід, на якому були присутні більшість з найбагатших зірок Голлівуду, з таким закликом.

“Коли ми говоримо про підтримку працюючих сімей і коли ми говоримо про справедливий податковий кодекс, часто ця розмова відбувається між робочим і середнім класом в залі сенату. Думаю, пора залучити до розмови всі класи”, – цитує Окас-Кортес телеканал CNN.

Rep. @AOC on the #MetGala red carpet in a dress that reads Tax the Rich. pic.twitter.com/nq87zCdm8z

— The Recount (@therecount) September 13, 2021