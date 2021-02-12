Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Пісня “#БезТебеМенеНема“, назва якої пишеться одним словом з #, увійде до нового альбому “Океану Ельзи“.

Новий кліп зроблено у мультиплікаційному стилі. Над анімацією працювала сценаристка, художниця та режисерка Оксана Курмаз.

У ролику з’являються котики, які протягом відео демонструють розвиток стосунків між двома закоханими.

“Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео “Океану Ельзи” для якого намалювали мультфільм. Режисерка, сценаристка та художниця Оксана Курмаз створила неймовірні образи! Головними героями стала парочка котиків з їх непростими, милими і дуже справжніми стосунками“, – зазначив лідер гурту Святослав Вакарчук.

До речі, герої анімації “#БезТебеМенеНема“ отримали свої персональні гіф-стікери, які можна використовувати під час створення будь-яких власних сторіз у Facebook та Instagram, увівши в пошук “okeanelzy“ або “beztebe“.