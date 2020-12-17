"Океан Ельзи" презентував кліп на нову пісню "Тримай". Це вже другий синґл групи для майбутнього десятого, повноформатного альбому.

Про це повідомляється на сайті гурту.

Лідер команди Святослав Вакарчук, автор музики і слів нової композиції, написав її ще у лютому цього року, до початку всіх карантинів і обмежень. “Тримай” є класичним твором музикантів.

“У нашому новому альбомі буде достатньо експериментів зі звучанням, а от саме сьогоднішня прем’єра, пісня “Тримай – це, якщо хочете, класичний ОЕ, яким він є і як ми собі його уявляємо. Ми свідомо робили “Тримай” такою. Фактично – це крик душі, одягнений у краще музичне “океанівське” вбрання”, – розповів Святослав Вакарчук.

Музичне відео “Тримай” зняв український режисер Андрій Кириллов.