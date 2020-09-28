Український співак Олег Винник та його партнерка в шоу "Танці з зірками", хореографка Олена Шоптенко захворіли на COVID-19.

Про це співак та хореографка повідомили на своїх сторінках в соцмережах

“На жаль, через COVID-19 ми з Альоною не змогли танцювати для вас. […] Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося. Бережіть себе і будьте здорові!”, — написав Вінник у своєму Facebook.

“Коли я кричала, що нічого не хочу, а хочу поні і бути принцесою, я не таку корону мала на увазі”, — написала Шоптенко в Instagram, додавши слова подяки підписникам за підтримку.

Під час трансляції шоу Вінник по відеозв’язку повідомив, що у нього двостороння пневмонія, почувається дуже погано і не може стояти на ногах понад 10 хвилин.

Його партнерка в танцях також повідомила в Instagram-історіях, що її стан дуже важкий, турбує сильний кашель, температура.