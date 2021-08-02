24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК "Олімпійському" відбудеться урочистий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких й співак Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова й інші.

Про це йдеться на сайті організаторів.

Концерт стане частиною великої святкової програми “Ти у мене єдина”, заходи якої проходитимуть у різних містах України з 22 по 24 серпня. На головній сцені Києва разом із Винником, Поляковою та MONATIK виступлять зірки естради, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр:

Нагадаємо, що минулого року Винник, MONATIK, Полякова та кілька інших українських артистів також співали на концерті до Дня Незалежності. Тоді серед усіх своїх пісень вони обрали російськомовні. Винник співав “Ніно”, MONATIK – “Кружит”, а Полякова – “Шлепки”.

Цьогоріч невідомо, що які саме пісні виконуватимуть учасники концерту.

Нагадаємо, що на телеканалі “Інтер” транслюють рекламу концерту Олега Винника. Однак пряму мову співака перекладали на російську мову, хоча сам він говорив українською.