Українська журналістка та телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що поборола коронавірусну хворобу, та розповіла про перебіг хвороби.

Відповідний допис опубліковано на Facebook-сторінці телеведучої.

23 серпня Фреймут розповіла, що отримала позитивний тест на COVID-19. Вона зазначала, що не знає, де і як захворіла.

“Друзі! Я поборола COVID… навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним — за любов і турботу”, — написала вона.

Фреймут розповіла, якими були перші симптоми хвороби, хоча і вважає, що говорити про хвороби та немочі “не пасує”.

“Все розпочалося зі сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки. Одну ніч я не змогла заснути ні на хвилину, бо до мігрені додалися болі у плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала – через тренування. Згодом до цих болей почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест”, — написала вона, додавши, що вже після отримання позитивного результату тесту перестала відчувати запахи.

За словами телеведучої, коронавірусна хвороба “виснажує душу” і “занурює в апатію”.

“Найстрашніше в коронавірусі — його підступний індивідуальний підхід. До когось він лагідний, комусь — фатальний. ⠀

Мені пощастило, але я прошу вас не приміряти мою історію на себе; не обманювати себе — і якщо є сумніви, звертатися до лікаря”, — порадила Фреймут.