Британський олімпійський чемпіон зі стрибків у воду з вишки Том Дейлі показав, який кардиган зв'язав під час змагань на "Токіо-2020".

Світлинами спортсмен поділився в Instagram.

1 серпня в Мережі з’явилися перші фото спортсмена, який щось в’язав, сидячи на трибунах.

До цього, 26 липня 2021 року Дейлі та його партнер Метті Лі, виграли олімпійське “золото” за синхронні стрибки у воду (10 м) серед чоловіків.

Тепер чемпіон закінчив з в’язанням кардигану та похизувався результатом.

“Коли я приїхав в Токіо, я хотів зробити щось, що нагадувало б мені про Олімпійські ігри… І я вигадав малюнок… На спині я зробив класичний логотип Олімпійських ігор, на плечах — прапор Великої Британії. Спереду я хотів, аби все було максимально просто, тому дуже старався вишити слово TOKYO японською”, – написав 27-річний спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)



27-річний спортсмен не вперше бере участь в Олімпійських іграх. У 2012 році в Лондоні та 2016 році в Ріо-де-Жанейро йому вдалося завоювати бронзові медалі, вдруге — у синхронних стрибках. Він став наймолодшим британцем, який виграв олімпійську медаль (йому було 18 років і 82 днів). А отримавши другу медаль став першим представником Великої Британії в стрибках у воду, якому вдалося виграти більш ys; jlye олімпійську медаль.

Однак в особистому турнірі Ріо спортсмен, який був серед фаворитів і навіть встановив новий олімпійський рекорд на попередніх стадіях, не вийшов до фіналу і посів 18-е місце. Ця поразка дуже сильно вплинула на нього.

Ще у 2013 році Дейлі здійснив камінг-аут, але лише після Олімпіади наважився одружитися зі своїм партнером — не менш зірковим американським сценаристом, режисером, продюсером та ЛГБТ-активістом Дастіном Ленсом Блейком, лауреатом “Оскару” за фільм “Харві Мілк”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Daley (@tomdaley)

У червні 2018 року у пари за допомогою сурогатної матері народився син Роббі. Тоді Том узяв перерву в кар’єрі, щоб проводити більше часу з дитиною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Daley (@tomdaley)