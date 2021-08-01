Том Дейлі, британський спортсмен та олімпійський чемпіон зі стрибків з вишки, між змаганнями займався в'язанням просто на трибуні.

Про це повідомляють #Букви.

Спортсмена помітили, коли він сидів на трибуні і в’язав, паралельно стежачи за перебігом жіночих змагань зі стрибків у воду в неділю, 1 серпня.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees 🍝 (@DalBologknees) August 1, 2021

Примітно, що Дейлі не тільки не приховує своє хобі, а й веде сторінку “Зроблено з любов’ю від Тома Дейлі”, де показує свої роботи. Ось, до прикладу, в’язаний диван для котів:

А це — зроблений власноруч чохол для медалі.

26 липня 2021 року Дейлі та його партнер Метті Лі виграли олімпійське “золото” за синхронні стрибки у воду (10 м) серед чоловіків.

27-річний спортсмен не вперше бере участь в Олімпійських іграх. У 2012 році в Лондоні і 2016 році в Ріо-де-Жанейро йому вдалося завоювати бронзові медалі, вдруге — у синхронних стрибках. Він став наймолодшим британцем, який виграв олімпійську медаль (йому було 18 років і 82 днів). А отримавши другу медаль став першим представником Великої Британії в стрибках у воду, якому вдалося виграти більше однієї олімпійської медалі.

Однак в особистому турнірі Ріо спортсмен, який був серед фаворитів і навіть встановив новий олімпійський рекорд на попередніх стадіях, не вийшов до фіналу і посів 18-е місце. Ця поразка дуже сильно вплинула на нього.

Ще у 2013 році Дейлі здійснив камінг-аут, але тільки після Олімпіади наважився одружитися зі своїм партнером — не менш зірковим американським сценаристом, режисером, продюсером та ЛГБТ-активістом Дастіном Ленсом Блейком, лауреатом “Оскару” за фільм “Харві Мілк”.

У червні 2018 року у пари за допомогою сурогатної матері народився син Роббі. Тоді Том узяв перерву в кар’єрі, щоб проводити більше часу з дитиною.

Ця перерва надихнула його повернутися до спорту і досягати нових вершин.

“Народження сина змінило моє ставлення. Стрибки у воду стали важливішими, тому що у мене є хтось, кого я хочу змусити собою пишатися”, — казав спортсмен.

Тоді ж у нього з’явилися нові хобі — медитація та в’язання.