Про це повідомляють #Букви.

Спортсмена помітили, коли він сидів на трибуні і в’язав, паралельно стежачи за перебігом жіночих змагань зі стрибків у воду в неділю, 1 серпня.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j

— Olympics (@Olympics) August 1, 2021