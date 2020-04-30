Про це вона розказала у прямом эфире з Дмитром Гордоном.

Так, під час ефіру Полякова і Гордон обговорювали можливий повторний спалах коронавірусу COVID-19.

“Якщо все одно нас чекає цей вірус, так нехай все тоді перехворіють і виживуть найсильніші … Ми вже перехворіли. Я була в Маямі. У мене спочатку Аліса захворіла (молодша дочка). 41 градус був на градуснику. Я такої температури не бачила ніколи в житті! Я від дочки сильно заразилася – ми страшно кашляли. Ми були на антибіотиках. Ми так важко перехворіли”, – сказала Оля Полякова.

На відео з 11 хвилини

Співачка не повідомила, чи робили вони з дочкою тести на визначення типу інфекції.

У пресслужбі співачки агентству “РБК-Україна” розповіли, що це все лише “припущення артиста”.

“За симптомами вірусу, який Оля підхопила в Маямі у січні 2020 роки (висока температура, сильний кашель), на думку артиста, – це могли бути ознаки короновірусу”, – уточнили в команді Полякової.