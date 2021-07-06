Відео своєї відповіді Полякова розмістила у соцмережах.

Раніше співачки Ані Лорак та Тетяна Найник розповіли, що відомий продюсер Костянтин Меладзе їх домагався. Співачок підтримала і Оля Полякова. За її словами, Костянтин і до неї виявляв неоднозначну увагу і якось намагався посадити її до себе на коліна.

Ксенія Собчак в інтерв’ю із Валерієм Меладзе згадала про цю історію. На що Валерій відповів наступне: “Я пам’ятаю її (Олю Полякову, – ред.). Вона шокувала мене. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Я пам’ятаю, що Ольга Полякова запам’яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв”, – заявив артист.

Валерій Меладзе став на захист брата, сказав, що той дуже інтелігентна людина, щоб чіплятися до артисток.

Оля Полякова відреагувала на інтерв’ю артиста.

“Це буду не я, якщо не відповім. Точніше не відповім, а поставлю кілька питань”, – заявила Полякова у відео. А самого Меладзе вона іронічно назвала “благородним мужнім грузином”.

Полякова нагадала, що Ані Лорак після її слів про Костянтина “зацькували, хоча там все було зрозуміло і однозначно”.

А ще Полякова звернулася до Меладзе, нагадавши про анексію Криму та російську збройну агресію на Донбасі. “Вас це ніяк не шокувало? Все там нормально? Ви якось давно розмито сказали, що “хтось розпалив цей конфлікт”. А можна дізнатися, хто? Ви вже визначилися за вісім років?”,- запитала Полякова.

Вона також обурилася, що брати Меладзе “спокійно працюють в Україні, а Ані Лорак не має такої можливості”.

“Ось ви мене порівняли зі своїм колегою Сергієм Звєрєвим. Ок, я ж порівнюю вас з більш класичним, майже академічним персонажем – Фігаро. Який і тут, і там; і нашим, і вашим. Який тільки на вигляд такий великий, а насправді – не дуже. Ваша думка для мене нічого не варта”, – запевнила Оля Полякова.