Українська співачка Оля Полякова знову потрапила в скандал, після якого їй довелося вибачатися.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 6 лютого в ефірі шоу “Маска”, яке виходить на каналі “Україна”, де Полякова є суддею і однієї із зоряних детективів, після обговорення виступу одного з учасників вона назвала Тіну Кароль “відомою плакальницею на похороні”.

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Варто зазначити, що чоловік Тіни Кароль – Євген Огір помер 28 квітня 2013 року. Причиною його смерті став рак шлунка.

Через слова Полякової її почали критикувати. Багато шанувальників вимагали вибачень.

Сама ж Тіна Кароль, коментуючи висловлювання колеги, заявила, що буде все життя плакати за своїм чоловіком.

“Оля Полякова, ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради життя сина. Але не на похоронах, а за здоров’я і за силу висоти в близькості рідних душ. Моя ти люба…” – написала вона в своїй Instagram-Stories.

Після критики Полякова заявила, що дуже любить Тіну Кароль як артистку, проте вважає її творчість занадто сумною. Вона також додала, що не мала на увазі особисту трагедію знаменитості і ніколи не стала б про це жартувати.

“Це відноситься виключно до творчості, пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни – дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю, поважаю. І ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. І у всіх, кого це образило і зачепило, я щиро прошу пробачення. А до режисерів монтажу у мене окрема прохання, ну якщо ви бачите, що щось йде, не так і може бути інтерпретовано невірно, то вирізуйте, ви ж і так багато хорошого вирізаєте”, – сказала вона.

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