Про це співачка написала в своєму Instagram-акаунті.

“Це фото так відображає тебе, з вигляду лютий, але добрий всередині. Сильний, але м’який, твердий, рішучий, але поступливий, коли справа стосується твоїх дівчаток! Як всі ці якості уживаються в тобі так гармонійно, що жити з тобою одне задоволення? Нам тепло і безпечно, ми оточені турботою та увагою, любов’ю і компліментами! І якщо дівчинки вибирають чоловіків, схожих на батька, то їм несказанно пощастить, хоча таких більше немає. Будь головне здоровий і повний сил! Скакай на своїх конях, грай в теніс , займайся улюбленою справою, плавай в затоці і люби нас! А ми поруч! З днем народження!” – написала співачка.

Зазначимо, що Оля і Вадим в шлюбі вже 16 років і виховують двох доньок. У 2005 році народилася перша дівчинка, яку назвали Марією. У 2011 році в родині Полякових народилася друга дівчинка Аліса.