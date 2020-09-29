Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.
Так, до складу журі увійшли:
- Іцхак Пінтосевич – письменник, експерт з особистісного росту, професійний тренер з розвитку бізнесу;
- Лєра Бородіна – засновниця сервісу Oh My Look! та співзасновниця б’юті-простору G.Bar;
- Ольга Сумська – акторка і телеведуча, Народна артистка України;
- Ірина Горова – продюсерка, співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновниця і генеральна директорка групи компаній MOZGI GROUP;
- Нікіта Добринін – теле- та радіоведучий, колишній головний редактор чоловічого журналу XXL, головний герой шоу “Холостяк” на СТБ.
Результати голосування опублікують на Instagram-сторінках блогерів і ОМКФ.
- Раніше Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ), який розпочався 25 вересня і продовжиться до 3 жовтня в онлайн-форматі, оголосив програму міжнародного і національного конкурсів.