Цю інформацію підтвердив її чоловік Майк Тіндалл, повідомляє People.

“Це був хороший тиждень для мене, так як я дізнався, що третій Тіндалл на підході”, – сказав він.

Майк Тіндалл додав, що сподівається, що у них народиться син.

“На цей раз я хочу хлопчика. У мене є дві дівчинки. Тому я б хотів хлопчика, але мені все одно, будь то хлопчик чи дівчинка, але, будь ласка, нехай буде хлопчиком!” – зазначив він.

Майбутній тато також розповів, що пара поки не визначилася з ім’ям, але вони розглядають актуальні імена 2020 року, такі як “Кові або Ковіна”.

За словами представника королеви Єлизавети і принца Філіпа, вони обізнані про ці новини і “дуже раді”.

Однак, в той час як Майк поділився захоплюючою новиною про народження дитини з усім світом, він ще не повідомив про це своїм донькам.

“Ми ще не сказали Міа тільки тому, що знали, що вона розповість усім у школі. Ми скажемо їй зараз, коли ми вже отримали результати УЗД”, – сказав він.

Зара Тіндалл – дочка принцеси Анни, єдиної дочки королеви. Незважаючи на те, що вона є членом королівської сім’ї, вона не має офіційного титулу.