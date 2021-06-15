Про це повідомляє журнал People.

Спочатку пара оголосила про своє розлучення в лютому 2020 року, а тепер Пітер і Отем заявили, що фінансові аспекти їх розлучення були врегульовані Високим судом.

“Не дивлячись на те, що це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять на перше місце благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани і Айлі. І Пітер, і Отем задоволені, що мирно вирішили питання з дітьми”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що 43-річний син принцеси Анни – перший член королівської сім’ї зі свого покоління, який розлучився зі своєю дружиною.

Пітер познайомився з Отем в 2003 році в її рідному місті Монреаль на Гран-прі Формули-1. Вони одружилися в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку в 2008 році.

Останнім публічним королівським заходом, який пара відвідала разом, були Ігри Хайленд в Шотландії в 2019 році. Їх представник підтвердив People, що вони розійшлися в 2019 році, і потім поінформували королеву та інших членів сім’ї про своє рішення.