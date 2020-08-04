Солістка групи ONUKA Ната Жижченко розповіла про те, яким буде її новий альбом, вихід якого вже не за горами.

Про свої переживання вона розповіла в інтерв’ю виданню Vogue.

За словами виконавиці, напередодні пандемії вона відчувала, що “вигорає” і збиралася брати паузу. Але коронавірус не просто вніс свої корективи, але зробив так, що артистці не довелося ні перед ким виправдовуватися, а час карантину вона змогла використати для особистого наповнення і натхнення.

“Вийшло так, що карантин пішов мені на користь. В кінці минулого року у мене було таке вигоряння, що мені не подобався жоден матеріал – і не було ніяких ідей. І якби не вагітність і не пандемія, ми б все одно взяли паузу”, – розповіла Ната.

На початку карантину співачка не робила абсолютно нічого біля двох місяців. Вона намагалася осмислити своє життя глибше і прислухатися до себе.

За цей час співачка дозріла до нового альбому.

Її нова музика – не про материнство. Там не буде композицій, які присвячені синові.

Навпаки, Ната збереже звичні для ONUKA народні мотиви і додасть більше електронного звучання.

“Це пісні не про народження нового життя, а скоріше про боротьбу зі своїми страхами. Про перемогу над стереотипами мислення, які сидять в тобі роками і не дають стати щасливою. І тільки коли вдається побороти їх, ти знаходиш гармонію. Але альбом буде не тільки про особисте. У ньому є трек, присвячений сліпоті, наприклад. Глобально буде витримано баланс між соціальними проблемами і особистими історіями. І цей альбом абсолютно точно більше електронний, більш сміливий в музичному сенсі. Він не для потрапляння в хіт-паради”, – розповіла артистка.

Також вона звернула увагу на цікаву деталь – за шість років існування колективу ONUKA – не змінився жоден з музикантів, що, на її думку, свідчить про єдині цінності та мотиви роботи.

“У новому матеріалі буде більше електроніки, але тим не менш наша суть, синтез електроніки та народної музики залишиться – ми його придумали, самі виростили, і я ціную цим зараз ще більше, ніж раніше”, – підсумувала вона.