Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.
Зазначається, що трек “Сеанс” був написаний у період, коли вокалістка гурту – Ната Жижченко готувалась стати мамою. Цей трек присвячений синові співачки.
Сама Ната називає нову пісню найінтимнішою в дискографії проєкту. Відійшовши від соціальних тем попередніх робіт, ONUKA заговорила про особисте.
За її словами, “Сеанс” – це історія про боротьбу з упередженнями та стереотипами, а також про шлях до перемоги над своїми страхами.
“Зі своїми страхами потрібно боротися. Визнавати, що вони є. Таке зізнання стане рушійною силою для того, щоб їх позбутись. Проговорювати їх: з психологом, друзями або самі з собою. Я люблю аналізувати все сам на сам, тому що таким чином можу підійти до проблеми з усіх ракурсів, розставити пріоритети та шукати шляхи вирішення ситуацій. Головне — не запускати ці процеси, адже чим довше відкладаєш на завтра, тим менше шансів, що ти це вирішиш. Розпізнайте їх. Поборіть їх. А після буде новий старт, новий пункт призначення”, – зазначила ONUKA.
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ПРЕМ’ЄРА. Рада поділитися з вами синглом СЕАНС та відео на нього, яке стало поетичною історією про сміливу героїню, що не боїться дивитися в обличчя своїм страхам. ⠀ Існує в’язниця, в якій мільярди ув’язнених людей. Це в’язниця без стін, без колючого дроту, без охорони. Мало хто може з неї втекти, але ті, кому вдається, знаходять справжню свободу. Ця в’язниця в наших головах. Вона стримує наш талант, здатність самовиражатися, не дає реалізувати потенціал. Ця в’язниця — страх. ⠀ Мій головний страх — вважати себе гідним гравцем. Сприймати себе як того, у кого щось може вийти. Страх повірити в себе, у свій успіх, та й у те, що я заслуговую на успіх. Страх повірити, що мені дозволено щось творити й доносити це людям. ⠀ Франк Рузвельт сказав: «Єдине, чого ми маємо боятися, — це сам страх». Будь-який страх, особливо не пророблений, не проговорений, дає коріння для безлічі негативних ситуацій у майбутньому, поведінкових реакцій та запрограмованих відчуттів. Наші страхи здаються поверхневими, а насправді мають глибинний влив на усе життя. ⠀ Зі своїми страхами потрібно боротися. Визнавати, що вони є. Таке зізнання стане рушійною силою для того, щоб їх позбутись. Проговорювати їх: з психологом, друзями або самі з собою. Я люблю аналізувати все сам на сам, тому що таким чином можу підійти до проблеми з усіх ракурсів, розставити пріоритети та шукати шляхи вирішення ситуацій. Головне — не запускати ці процеси, адже чим довше відкладаєш на завтра, тим менше шансів, що ти це вирішиш. Розпізнайте їх. Поборіть їх. А після буде новий старт, новий пункт призначення. ⠀ А чого боїтесь/боялись ви? Чи вдалось вам побороти власні страхи? ⠀ Буде цікаво побачити ваші історії із хештегом #MyСЕАНС.
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