Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Зазначається, що трек “Сеанс” був написаний у період, коли вокалістка гурту – Ната Жижченко готувалась стати мамою. Цей трек присвячений синові співачки.

Сама Ната називає нову пісню найінтимнішою в дискографії проєкту. Відійшовши від соціальних тем попередніх робіт, ONUKA заговорила про особисте.

За її словами, “Сеанс” – це історія про боротьбу з упередженнями та стереотипами, а також про шлях до перемоги над своїми страхами.

“Зі своїми страхами потрібно боротися. Визнавати, що вони є. Таке зізнання стане рушійною силою для того, щоб їх позбутись. Проговорювати їх: з психологом, друзями або самі з собою. Я люблю аналізувати все сам на сам, тому що таким чином можу підійти до проблеми з усіх ракурсів, розставити пріоритети та шукати шляхи вирішення ситуацій. Головне — не запускати ці процеси, адже чим довше відкладаєш на завтра, тим менше шансів, що ти це вирішиш. Розпізнайте їх. Поборіть їх. А після буде новий старт, новий пункт призначення”, – зазначила ONUKA.

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