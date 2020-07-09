Відео вона опублікувала в Instagram.

“Серед останніх релізів давно не було пісні, яка настільки точно б відображала мій внутрішній стан і звучала в унісон з тим, що переповнює мене зсередини. Цей трек – відверта та чесна сповідь; інтимна історія, яку ми створювали усією сім‘єю — чималий внесок зробив і Сашко. Записуємо фінальні партії і незабаром представимо вашій увазі нашу нову музичну місцину. Де вдома. Де затишно. Де тихо, тепло, темно”, – прокоментувала артистка.

На відео Наталя сидить на дивані в домашній обстановці і на сопілці грає мелодію своєму маленькому синові, якого паралельно качає в колисці. У кадрі є і джек-рассел-тер’єр Піф.