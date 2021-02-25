Перший ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Проєкт дебютував із віршем “Сафо” української поетеси Лесі Українки. Примітно, що запуск відбувся у 150-ту річницю з дня її народження.

“Для мене Леся Українка — неймовірно красива людина, сильна та вольова жінка з трагічною долею, якій вдалося вписати своє ім’я в історію в патріархальному світі. “Сафо” уособлює вірші, які я найбільше ціную в її творчості — перші цикли про маму та про кохання, маловідомі, але дуже ніжні та чуттєві. Й звучать вони так, наче написані сьогодні”, – зазначила ONUKA.

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