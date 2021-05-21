Про це повідомляють #Букви.
Цьогорічні учасники надихнулися офіційним слоганом “Євробачення-2021” “Open up” (“Відкривайся”) й продемонстрували надемоційні виступи. Фіналістами стали учасники від 26 країн. Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 22 травня.
Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:
- Україна (Go_A – SHUM);
- Норвегія: (TIX – Fallen Angel);
- Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);
- Росія (Manizha – Russian Woman);
- Азербайджан (Efendi – Mata Hari);
- Мальта (Destiny – Je Me Casse);
- Литва (The Roop – Discoteque);
- Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);
- Швеція (Tusse – Voices);
- Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).
Переможцями другого півфіналу стали:
- Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);
- Сербія (Hurricane – Loco Loco);
- Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);
- Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);
- Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);
- Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);
- Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);
- Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);
- Греція (Stefania – Last Dance);
- Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).
Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.
Фаворити
Європейські букмекери прогнозують перемогу італійському рок-гурту Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”. Коефіцієнт на їхню перемогу – 23%.
Друге місце може зайняти француженка Барбара Прав з піснею “Voilà”. Її шанси на перемогу оцінюють у 19%. У трійці лідерів опинилася учасниця з Мальти Destiny з коефіцієнтом у 16%.
Україні букмекери прогнозують четверте місце. Шанси на перемогу гурту Go-A оцінюють лише у 9%.
- Нагадаємо, гурт Go_A, який представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2021”, потрапив до фіналу.
- #Букви нагадували історію виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.