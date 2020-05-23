Знімок капусти Опра показала в Instagram.

Телеведуча написала, що любить поратися на городі, а завдяки карантину у неї було більше часу на хобі.

“Самоізоляції не зупинила ріст зелені. Я отримую багато радості від городництва. Хтось ще насолоджується цим? – поцікавилася вона у підписників.

 

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The Lockdown has not stopped green things from growing. I get a lot of joy from gardening. Anyone else enjoy? #HarvestDay

Публикация от Oprah (@oprah)

  • Apple презентував новий стрімінговий сервіс Apple TV Plus. Телеведуча Опра Уїнфрі також візьме участь у створенні контенту сервісу.