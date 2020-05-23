Популярна американська телеведуча Опра Уїнфрі показала гігантську капусту, яка виросла у неї на городі під час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Знімок капусти Опра показала в Instagram.

Телеведуча написала, що любить поратися на городі, а завдяки карантину у неї було більше часу на хобі.

“Самоізоляції не зупинила ріст зелені. Я отримую багато радості від городництва. Хтось ще насолоджується цим? – поцікавилася вона у підписників.