Знімок капусти Опра показала в Instagram.
Телеведуча написала, що любить поратися на городі, а завдяки карантину у неї було більше часу на хобі.
“Самоізоляції не зупинила ріст зелені. Я отримую багато радості від городництва. Хтось ще насолоджується цим? – поцікавилася вона у підписників.
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The Lockdown has not stopped green things from growing. I get a lot of joy from gardening. Anyone else enjoy? #HarvestDay
- Apple презентував новий стрімінговий сервіс Apple TV Plus. Телеведуча Опра Уїнфрі також візьме участь у створенні контенту сервісу.