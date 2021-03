Про це пише видання Hypebeast.

Нюйва буде функціонувати як звичайний місто з безліччю офісів, будинків і зелених насаджень. Очікується, що столиця буде побудована на схилі скелі, щоб захистити жителів від атмосферної радіації або тиску. Кисень в основному буде вироблятися рослинами, продукти харчування на 90% будуть рослинними, а енергія буде надходити від сонячних батарей. CO2 і вода будуть легко доступні на поверхні планети.

За його словами, вода – одне з найбільших переваг Марса, “вона допоможе отримати відповідні матеріали для будівництва”.

According to the architecture company’s analysis, construction could start as early as 2054 and it could be built by 2100 – when the first community would start living there.

