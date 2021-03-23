Офіційно оприлюднені плани зі створення першого міста на Марсі. Ідея, що реалізована архітектурною фірмою ABIBOO, представила дизайн більше п'яти марсіанських міст, включаючи космічну столицю Нюйва (Nüwa).

Про це пише видання Hypebeast.

Нюйва буде функціонувати як звичайний місто з безліччю офісів, будинків і зелених насаджень. Очікується, що столиця буде побудована на схилі скелі, щоб захистити жителів від атмосферної радіації або тиску. Кисень в основному буде вироблятися рослинами, продукти харчування на 90% будуть рослинними, а енергія буде надходити від сонячних батарей. CO2 і вода будуть легко доступні на поверхні планети.

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Альфредо Муньос, засновник архітектурної студії ABIBOO , сказав: “Нам довелося провести великий аналіз, заснований на обчисленнях і роботі з вченими, щоб спробувати зрозуміти, з якими обставинами ми зіткнемося. Умови Марса дуже специфічні, наприклад, гравітація, яка становить лише одну третину від сили тяжіння на Землі”.

За його словами, вода – одне з найбільших переваг Марса, “вона допоможе отримати відповідні матеріали для будівництва”.

According to the architecture company’s analysis, construction could start as early as 2054 and it could be built by 2100 – when the first community would start living there. More 👉 https://t.co/aTcN4Q5QT8 pic.twitter.com/lJ4ItGYUdY — euronews Living (@euronewsliving) March 21, 2021

“По суті, з водою і CO2 ми можемо генерувати вуглець, а з вуглецем – сталь”, – сказав Альфредо Муньос. Керівник архітектурної студії натякає на використання виключно матеріалів, які могли бути отримані на Марсі.

ABIBOO в тандемі з The Mars Society і SONet Network розробила дизайн міста на Марсі, орієнтованого на стійкість. За словами Муньоса, з урахуванням всіх обставин будівництво може початися вже в 2054 році, а це означає, що Марс зможе прийняти своє перше поселення до 2100 року.

18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої передачі на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).