Опубліковано раніше невідоме оповідання американського письменника і лауреата Нобелівської премії з літератури Ернеста Хемінгуея "Погоня як щастя" (Pursuit As Happiness).

Оповідання опубліковане в журналі New Yorker.

Його головний герой, тезка автора, разом з товаришами намагається зловити велику рибу – гігантського марліна, поширену риба в Атлантичному океані. Сюжет оповідання схожий на зміст повісті “Старий і море”, яку письменник опублікував в 1952 році.

Відомо, що рукопис виявив онук письменника Шон Хемінгуей в бібліотеці і музеї Джона Ф. Кеннеді в Бостоні.

Фото: New Yorker

Довідка. Ернест Хемінгуей – знаменитий американський письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури за 1954 рік. Серед найбільш відомих творів автора – повість “Старий і море”, романи “По кому подзвін”, “Прощавай, зброє!” та інші.