Телеканал HBO випустив перший трейлер фільму "Бездоганний", головні ролі в якому грають Х'ю Джекман і Еллісон Дженні.

Відео опубліковано на YouTube-каналі НВО.

Режисером стрічки виступив Корі Фінлі (“Чистокровні”).

Сюжет фільму заснований на реальній історії Френка Тассоні, директора престижної школи в багатому передмісті Нью-Йорка. Випускники Френка вступають в кращі університети США, батьки і фонди щедро спонсорують його роботу, а на сторінках газет регулярно друкують його спільні фотографії зі знаменитими політиками і спортсменами. Але за всім цим ховається злочинна схема, яка неминуче стане надбанням громадськості.

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Прем’єра запланована на 25 квітня. У травні він з’явиться на новому стрім-сервісі HBO Max.