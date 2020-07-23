На презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World.

Ролик опубликован на YouTube-канале Xbox.

Создатели игры показали в трейлере некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестных существ. Кроме того, в тизере есть кадр, опубликованный в марте и посвященный годовщине выхода игры “S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля”.

Также в ролике появляются сталкеры, отдыхающие у костра, бункер и одинокий сталкер.

В Xbox заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и Xbox Series X и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. На PlayStation 5 легендарный шутер появится позже, чем на Xbox Series X.

В отличие от оригинальной серии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают открытый мир. Разработчики хотят сделать каждое прохождение уникальным со множеством выборов, а саму игру — “разветвленной историей со множеством концовок”. Также разработчики заявили, что изменили симуляцию живого мира A-Life, благодаря которой обитатели Зоны взаимодействуют между собой без игрока.

S.T.A.L.K.E.R. — серия видеоигр, разработанная украинской компанией GSC Game World, основанная на повести “Пикник на обочине” братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского “Сталкер” и реальной Чернобыльской зоны.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R появилась в 2007 году, затем разработчики создали сиквел “S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти” и приквел “S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо”.