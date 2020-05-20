Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Netflix.

Герої картини – четверо ветеранів війни у В’єтнамі, через кілька десятків років повертаються в країну. Разом з сином одного з колишніх солдатів вони згадують молодість і шукають заховані скарби і останки свого командира.

У картині знялися Чедвік Боузман, Жан Рено, Делрой Ліндо, Пол Уолтер Хаузер, Кларк Пітерс, Ісайя Уітлок.

Фільм “П’ять корешів” вийде на Netflix 12 червня.