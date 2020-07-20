З'явився трейлер українського трилеру Let it Snow режисера Станіслава Капралова, права на який напередодні придбав американський дистриб'ютор Lionsgate.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі Solar Media Entertainment.

Як повідомлялося раніше, 29 червня американський дистриб’ютор Lionsgate через свою компанію Grindstone Entertainment придбав права на кінокартину Let it Snow з актрисою Іванкою Сахно в головній ролі.

Фільм був створений у копродукції України з США та Іспанією. Продюсером стрічки виступив Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсерами — Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) та Станіслав Капралов; виконавчий продюсер — Маріанна Новікова.

Сюжет кінострічки розгортається серед зимових гір. За сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, а як драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п’єсу.