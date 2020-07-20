Ролик опубліковано на Youtube-каналі Solar Media Entertainment.
Як повідомлялося раніше, 29 червня американський дистриб’ютор Lionsgate через свою компанію Grindstone Entertainment придбав права на кінокартину Let it Snow з актрисою Іванкою Сахно в головній ролі.
Фільм був створений у копродукції України з США та Іспанією. Продюсером стрічки виступив Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсерами — Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) та Станіслав Капралов; виконавчий продюсер — Маріанна Новікова.
Сюжет кінострічки розгортається серед зимових гір. За сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, а як драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п’єсу.
- Раніше повідомлялося, що українська комедія “Мої думки тихі” з Ірмою Вітовською і Андрієм Лідаговським з’явиться на європейській стрімінговой платформі HBO Europe.