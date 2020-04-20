Опубліковано трейлер серіалу про принца Джорджа

Відео опублікував сценарист Гарі Джанетта в своєму Instagram.

За сюжетом, Джордж буде прагнути до влади і стане встановлювати свої правила в Букінгемському палаці. Сценаристам серіалу “Принц” став Гарі Джанетта, який працював над сценарієм для “Гріффінів”. Він же і озвучив головного героя.

“Це принц Джордж. Подумав, що вам буде цікаво знати, що у мене все добре. Знаю, в самоізоляції важко, і ми вже втомилися сидіти в цих одних тих же 775 кімнатах або в ваших там квартирах-студіях. Різниці ніякої”, – звернувся принц Джордж до підданих.

Переглянути цей допис в Instagram The Prince coming to @hbomax Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti) 17 Кві 2020 р. о 9:02 PDT

Автори описують свій мультфільм як сатиричний погляд на життя принца Джорджа Кембриджського, наймолодшого спадкоємця британського престолу, який долає випробування і негаразди при дворі.