Опубліковано трейлер серіалу про принца Джорджа

Відео опублікував сценарист Гарі Джанетта в своєму Instagram.
За сюжетом, Джордж буде прагнути до влади і стане встановлювати свої правила в Букінгемському палаці. Сценаристам серіалу “Принц” став Гарі Джанетта, який працював над сценарієм для “Гріффінів”. Він же і озвучив головного героя.
“Це принц Джордж. Подумав, що вам буде цікаво знати, що у мене все добре. Знаю, в самоізоляції важко, і ми вже втомилися сидіти в цих одних тих же 775 кімнатах або в ваших там квартирах-студіях. Різниці ніякої”, – звернувся принц Джордж до підданих.
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Автори описують свій мультфільм як сатиричний погляд на життя принца Джорджа Кембриджського, наймолодшого спадкоємця британського престолу, який долає випробування і негаразди при дворі.
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