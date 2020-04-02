У мережі з'явився трейлер другої частини четвертого сезону популярного анімаційного серіалу "Рік і Морті", в якому названо дату прем'єри нових епізодів.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Adult Swim.

Нові серії вийдуть в ефір 3 травня 2020 року.

Четвертий сезон стартував у 2019 році. Творцями серіалу є Джастін Ройланд і Ден Хармон. Всього телеканал Adult Swim замовив 70 нових серій мультсеріалу.

“Рік і Морті” виходить з 2013 року. Мультсеріал розповідає про пригоди божевільного вченого Ріка Санчеза, який подорожує різними куточками всесвіту разом зі своїм скромним невдахою онуком Морті.

У трейлері коротко показують події майбутніх епізодів: Рік і Морті стають космічними самураями, борються з інопланетними прилипалами, падають у кислоту як Джокер з Харлі Квін, відрощують зайві кінцівки, персонажі б’ються на світових мечах та ігнорують Джеррі.

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