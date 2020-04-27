Опубліковано новий трейлер фантастичного постапокаліптичного серіалв "Крізь сніг", який є одним з найбільш очікуваних телешоу весни.

Відео опубліковано на YouTube-каналі TNT.

У головних ролях зіграють оскароносна Дженніфер Коннеллі ( “Ігри розуму”) і Давид Діггс. Шоураннер виступає Грем Менсон ( “Темне дитя”, “Куб”).

Дія серіалу розгортається після техногенної катастрофи, через яку на Землі настав новий льодовиковий період. Залишки людства виживають всередині поїзда, який мчить по магістралі. Там панує жорстка класова ієрархія. Еліта розташувалася на початку складу, але не всіх мешканців хвостовій частині це влаштовує.

Серіал, як і однойменний фільм, заснований на французькій графічній новелі “Le Transperceneige”. “Крізь сніг” вперше був екранізований в 2013 році південнокорейським режисером Поном Джун-Хо ( “Паразити”), а головні ролі в ньому зіграли Кріс Еванс, Тільда ​​Суїнтон і Джеймі Белл.

Спочатку серіал мав вийти на каналі TNT 31 травня, але прем’єра була перенесена на два тижні раніше – на 17 травня.