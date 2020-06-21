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Опубліковано трейлер психологічного трилера «Безжальний» з Расселом Кроу

У Мережі з'явився дубльований трейлер фільму "Безжальний" (UNHINGED) з Расселом Кроу в одній з головних ролей.

Неділя, 21 червня 2020, 23:57

Відео опубліковано на YouTube-каналі  Вольга Україна.

Режисером психологічного трилера виступив Деррік Борте.

За сюжетом Рейчел (Карен Пісторіус) спізнюється на роботу і на світлофорі свариться з незнайомцем (Рассел Кроу). Жінка виводить його з себе. Це накладається на невдалий день – в результаті чоловік починає на неї полювання, в процесі якої страждають її близькі і перехожі, які просто потрапили під гарячу руку.

“Немає нічого небезпечнішого, ніж людина, доведена до точки кипіння. Особливо, коли нема чого втрачати. Саме таким виявляється водій автомобіля, з яким посварилася на дорозі звичайна мати-одиначка, не підозрюючи, що нажила собі безжального ворога. Тепер він (Рассел Кроу) не зупиниться поки не дасть страшний урок своїй жертві і всім її близьким. У жінки та її сина не залишається іншого вибору, окрім як спробувати вижити в цій смертельній грі, яка набирає швидкість кожної секунди”, – йдеться до анотації фільму.

Вихід картини в український прокат запланований на 16 липня 2020 року.

Теги: фільм, трейлер

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