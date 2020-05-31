Компанія ВВС One показала трейлер серіалу, який присвячений отруєнню експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Про це повідомляє видання Deadline.

Міні-серіал отримав назву “Отруєння в Солсбері”. Планується, що він буде складатися з трьох серій.

Прем’єра серіалу запланована на 14 червня. Наступні серії вийдуть 15 і 16 числа. У роботі взяли участь актор Рейф Сполл (“Мир Юрського періоду” і “Життя Пі”), а також Анна-Марі Дафф.

Нагадаємо, ексофіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в Солсбері, 4 березня 2018 року. Незабаром прем’єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що за напад відповідає Росія. Британське слідство підтвердило застосування в Солсбері нервово-паралітичного газу “Новачок”, який виробляють в Росії. Головними підозрюваними у справі про отруєння є офіцери військової розвідки РФ Олександр Петров та Руслан Боширов.