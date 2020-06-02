На стрімінгових платформах вийшла фінальна серія четвертого сезону мультсеріалу для дорослих "Рік і Морті" під назвою "Star Mort Rickturn of the Jerri".

Про це повідомляє видання Indie Wire.

Анімаційна комедія, створена Джастіном Ройлендом і Майком МакМаханом, розповідає історію чотирьох інопланетян, які збігають зі свого рідного світу, що вибухає, і тепер змушені жити серед землян.

Перші п’ять епізодів четвертого сезону анімаційної комедії Adult Swim виходили в 2019 році, другу половину показали навесні 2020 року.

Невідомо, коли творці шоу приступлять до зйомок п’ятого сезону “Ріка і Морті”. При цьому шоу продовжили на 70 епізодів ще в 2018 році, так що за контрактом Adult Swim покаже в майбутньому не менше 60 нових серій.