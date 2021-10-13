Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер другої частини фінального сезону одного з найпопулярніших своїх серіалів — "Паперовий будинок".

Ролик опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Як сповіщалося, у серпні минулого року Netflix оголосив про випуск 5-го та останнього сезону одного з найпопулярніших проєктів на платформі — серіалу “Паперовий будинок”.

Перша частина завершального сезону вийшла у вересні. Прем’єра другої частини відбудеться 3 грудня.

У тизері фінальних серій показали переживання банди грабіжників після смерті героїні Токіо, яка в фіналі першої частини сезону пожертвувала собою задля порятунку Денвера і Маніли під час перестрілки з військовими.

“Я втратив багатьох людей, яких я цінував, і я не допущу, щоб загинув хтось ще”, — сказав Професор у ролику.

Що відомо про “Паперовий будинок”?

Як відомо, іспанський телесеріал у жанрі кримінальної драми “Паперовий будинок” вийшов у 2017 році. Дія серіалу розгортається навколо групи авантюристів, які планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Перебуваючи в Мадриді, загадкова людина, відома як “Професор”, набирає групу з восьми осіб з кодовими іменами — назвами міст, для реалізації цього амбітного плану.

Після успіху серіалу на іспанському ТВ ним зацікавився американський стрімінговий сервіс Netflix. Зрештою сервіс купив права на міжнародний показ драми та розпочав його виробництво.

У 2018 році “Паперовий будинок” став найпопулярнішим неангломовним телесеріалом платформи. Газета The New York Times включила серіал до свого списку найкращих іноземних телесеріалів 2018 року. Одразу три персонажі серіалу (Професор, Токіо та Денвер) потрапили до двадцятки найпопулярніших героїв телесеріалів згідно з опитуваннями TV Time. Того ж року серіал став лауреатом Міжнародної премії “Еммі” як найкращий драматичний серіал.