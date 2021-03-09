На честь Міжнародного жіночого дня фотограф Місан Гарріман опублікував нове фото принца Гаррі і Меган Маркл з сином Арчі.

Знімок з’явився в його Instagram-акаунті.

На чорно-білому фото Меган тримає на руках Арчі, якому в травні виповниться 2 роки. Поки Арчі притискається до плеча своєї мами, босоногий принц Гаррі стоїть позаду своєї дружини і обіймає її.

“Чудова новина з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня! Вітаю вас, друзі, і ласкаво просимо в клуб батьків доньок, Гаррі”, – прокоментував знімок Гарріман.

Як повідомляє видання People, Гарріман, давній друг пари і відомий фотограф, зробив “вагітну” фотосесію для пари віддалено через iPad.

Перший знімок з цієї серії був опублікований в День святого Валентина, коли подружжя оголосило, що вони очікують на другу дитину.