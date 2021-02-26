Відео з’явилося на YouTube-каналі платформи.

У тізері показані нові кадри з виконавицею головної ролі Елізабет Мосс, яка ходить покинутими американськими вулицями в пошуках способу впоратися з тоталітарним режимом Галаада.

Прем’єра нових серій призначена на 28 квітня.

Зазначимо, серіал “Розповідь служниці” дебютував 26 квітня 2017 року.

Дія відбувається в майбутньому в вигаданій тоталітарній державі – Республіці Галаад, що представляє собою псевдо-релігійну теократію. Галаад знаходиться на території сучасних США і постійно веде війну з сусідніми країнами. В майбутньому тільки одна зі ста жінок здатна мати дитину, тому в республіці жінок з простого народу відправляють у спеціальні табори, де їх готують до виконання єдиної функції – зачаття і народження дітей для офіцерів, чиї дружини не здатні на це.