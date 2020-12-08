Відео опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

За сюжетом другої частини дія розгортається в 1980-і роки. Діана Принс продовжує захищати мир від лиходіїв, і їй доведеться зіткнутися з Максом Лордом і Гепардою. Несподівано до життя повертається її коханий у виконанні Кріса Пайна.

У хвилинному ролику можна побачити, як Діана Принс у виконанні Галь Гадот танцює на тлі вашингтонського меморіалу Лінкольну зі своїм коханим Стівом Тревором, якого зіграв Кріс Пайн.

Також в акторському складі – Педро Паскаль, Крістен Уіг і Робін Райт.

Нагадаємо, що раніше Warner Bros. повідомила про те, що “Чудо-жінка: 1984” вийде відразу в кінотеатрах і на платформі HBO Max 25 грудня. У такому ж форматі вийдуть і всі заплановані релізи студії 2021 року.