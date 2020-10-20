Ролик опубліковано на YouTube-каналі всесвіту “Зоряних воєн”.

У ролях в новій картині знялися Джанкарло Еспозіто, Джину Карано, а також Педро Паскаля і Карла Везерс.

За сюжетом мандалорцеві Діну потрібно знайти будинок маляти, де проживає його вид. Але для цього йому доведеться знайти інших мандалорців, щоб вони його спрямували.

Прем’єра другого сезону серіалу зі всесвіту “Зоряних воєн” запланована на 30 жовтня.