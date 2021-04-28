Ролик з’явився на YouTube-каналі Sony.

Сімейний анімаційний фільм заснований на казках Беатрікс Поттер про кролика Пітері і його друзів.

Режисером стрічки виступив Вілл Глюк. Головного героя озвучив комік і телеведучий Джеймс Корден. У фільмі також знялися Девід Ойелоуо, Елізабет Дебікі і Марго Роббі.

Перша частина картини вийшла на екрани в 2018 році. У новому фільмі, який дебютує 18 червня, Пітер знову відправиться шукати пригоди в місто, а його друзям і близьким доведеться його шукати.