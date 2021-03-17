Опубліковано новий трейлер фільму «Круелла» з Еммою Стоун: відео

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

Новий ролик дає більший погляд на історію походження персонажа Емми Стоун.

Трейлер, в якому з’являється молода Круелла з рудим волоссям відразу ж демонструє її амбіції під трек “These Boots Are Made for Walking”.

“Це світ можливостей. І я була призначена для більшого в цьому житті. Я хочу займатися мистецтвом і створювати проблеми”, – говорить Круелла, яку тоді ще звали Естелла.

Молода модельєрка натхненна революцією панк-року, що відбувається на вулицях Лондона, і прагне привернути увагу легенди моди баронеси фон Хельман, роль якої зіграла Емма Томпсон.

“Чи є у тебе інстинкт вбивці – головне питання”, – запитує баронеса у молодої дівчини, і та відповідає, що дуже сподівається на те, що він у неї є.