Ролик з’явився на YouTube-каналі Netflix.

Новий сезон буде складатися з 10 серій, прем’єра яких відбудеться 10 вересня.

Сюжет серіалу розповідає про Диявола, який втомився управляти Пеклом і вирішив оселитися в Лос-Анджелесі, де мимоволі став допомагати детективу з розслідуванням злочинів.

Судячи з трейлеру, в новому сезоні Люцифер (Том Елліс) і Хлоя (Лоурен Герман) перетворяться в мультяшних героїв. Їм також доведеться боротися один з одним.