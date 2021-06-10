Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.

Перезапуск розповість про життя нового покоління підлітків з приватної школи Верхнього Іст-Сайда, а також покаже, як змінився вплив соцмереж.

У трейлері представлена класична історія: нова дівчина переїжджає в місто, і популярна група приймає її, тільки щоб зрозуміти, що вона може бути менш безневинною, ніж здається.

Двохвилинний трейлер завершується уривками з епічних вечірок, модних показів і таємних поцілунків, гарантуючи інтригу навіть найвідданішим фанатам оригінального шоу.

Головні ролі в перезапуску грають Вітні Пік, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Емілі Лінд і Джейсон Готей. З оригінального каста у фільмі з’явиться тільки одна актриса – Крістен Белл, голосом якої і говорить Пліткарка.

Сценарист Джошуа Сафран раніше розповідав, що нова версія серіалу буде більш інклюзивною, ніж попередня. До слова, над костюмами нових героїв працює Ерік Даман, який стилізували оригінальну версію серіалу.

Прем’єра перезавантаження запланована на 8 липня.